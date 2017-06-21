Манчини: для первого матча в «Зените» всё нормально

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от поражения в контрольном матче с софийским ЦСКА. Встреча проходила в Гойнг-ам-Вильден-Кайзере (Австрия) на стадионе «Гойнг» и завершилась со счётом 2:1 в пользу болгарского клуба.
«Сегодня мы провели свой первый матч, и важно, что сумели забить. Футболисты провели по 40-60 минут, поскольку играли на фоне усталости. Важно, что никто по ходу встречи не получил травм. Для первого матча всё нормально. Мне нужно больше времени. Мы тренируемся всего неделю. Сегодня к нам также вернутся Иванович, Мак и Джорджевич.
Все футболисты работают очень-очень хорошо. Надеюсь, мы продолжим в таком же духе до 10 июля, когда у нас будет оставаться заключительная неделя перед началом чемпионата. Мы пробовали сегодня играть 4-4-2, но мы всегда можем изменить схему, когда приедут остальные футболисты. Гораздо важнее то, что игроки работают очень хорошо», — цитирует Манчини сайт «Зенита».