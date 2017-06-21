Кудряшов: вы сами видели, что один в один с Роналду очень тяжело играть

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов поделился впечатлениями от поражения в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Португалии. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Вы сами видели, что один в один с Криштиану Роналду очень тяжело играть. Гол он забил из-под меня. Чуть проиграл позицию, и он такие моменты использует. Как с ним вообще бороться? Наверное, нельзя оставаться с ним один в один, чтобы партнёры друг другу помогали. Сегодня, наверное, не во всех моментах это получалось. Единственный 100-процентный момент он реализовал.
Тяжело сказать, почему мы так робко провели первый тайм. Во втором заиграли нормально, стали создавать моменты, только не реализовали их. С первого тайма надо начинать так, как мы начали второй. Остаётся только проанализировать, исправить ошибки и двигаться вперёд. В данном матче им сопутствовали удача, они были сильнее.
Мексика — классная команда. Тренерский штаб расскажет, как против неё играть. Надеюсь, мы выполним задачу и выйдем из группы», — сказал Кудряшов в эфире программы «Все на футбол».
Видео доступно в «Твиттере» РФПЛ.