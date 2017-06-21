Нигматуллин: не стал бы убиваться по поводу поражения от сборной Португалии

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение национальной команды от сборной Португалии (0:1) в матче 2-го тура группы А Кубка конфедераций–2017.
«Разочарован поражением сборной России, однако я бы не стал так убиваться по этому поводу. Португалия – это сильная команда, чемпион Европы с мировыми звёздами в составе. На её фоне футболисты российской сборной смотрелись достойно, но по-настоящему голевого момента создать не удалось. Нам не хватило последнего паса в ряде эпизодов. Мяч не доходил до наших нападающих, хотя комбинировали неплохо. Нашей команде не хватило мастерства. Португальцы уверенно контролировали игру, но нельзя сказать, что мы проиграли в пух и прах. Мы неплохо огрызались, во многих эпизодах справились с португальцами. Считаю, что сборная Станислава Черчесова движется вперёд и растёт.
Если говорить об эпизоде с пропущенным мячом, то гол – вратарский. В этой ситуации Игорь Акинфеев мог выручить, выйди он на перехват. Хотя считаю, что Игорь был одним из лучших в этом матче, несколько раз выручил свою команду в трудной ситуации», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Богатырёвым.