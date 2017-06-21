Россия — Португалия — 0:1. Видеообзор матча Кубка конфедераций — 2017

Сборная России проиграла команде Португалии в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
На 8-й минуте Рафаэль Геррейро слева сделал нацеленную подачу на дальнюю штангу, где Фёдор Кудряшов упустил Криштиану Роналду, а тот расстрелял ворота Игоря Акинфеева ударом головой.
Видеообзор матча доступен на канале ФИФА в YouTube.
24 июня сборная России в третьем туре группового этапа Кубка конфедераций сыграет с Мексикой, а Португалия встретится с Новой Зеландией.