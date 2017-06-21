Мостовой: сборная Португалии обыграла Россию с трудом, всё решил Роналду

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение национальной команды от сборной Португалии (0:1) в матче 2-го тура группы А Кубка конфедераций–2017. Единственный гол в этой встрече забил нападающий Криштиану Роналду.
«Сборная России очень слабо провела первый тайм. На поле вышел оборонительный состав. Игроки как будто этого не ожидали. Хотя они должны были уже привыкнуть к тому, что играют в схему с пятью защитниками. Это оправданно, ведь на чемпионате Европы 2016 года российская команда играла по атакующей схеме, и нам забивали все, кто только хотел. Нам повезло, что в первом тайме португальцам не удалось забить ещё, счёт мог быть и крупнее. К концу матча российская сборная перехватила преимущество и создавала моменты, реализовать которые не удалось.
Ничего неожиданного для меня в этой встрече не произошло. Как я и говорил, либо мы сыграем вничью, либо проиграем с минимальным счётом. Так и получилось. Португалия — такая сборная, которая не смогла обыграть Мексику. Да и над нами одержала победу с трудом. Однако у них есть звезда – Криштиану Роналду. И он сегодня всё решил», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.