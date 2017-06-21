Роналду и Пепе сфотографировались с болельщиками после матча Россия — Португалия

Футболисты сборной Португалии нападающий Криштиану Роналду и защитник Пепе после победы над сборной России в матче 2-го тура группы А Кубка конфедераций—2017 сфотографировались с болельщиками, передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
В тот момент, когда Роналду фотографировался с девочкой в коляске, к нему прорвался один из болельщиков, которого впоследствии сотрудник безопасности вытолкал обратно в толпу. В свою очередь Пепе фотографировался с фанатами в более спокойной обстановке.
Встреча проходила на стадионе «Спартак Арена» в Москве и завершилась победой португальцев со счётом 1:0. Автором единственного гола в этом матче стал Роналду.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».