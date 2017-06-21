«Анжи» объявил о переходе полузащитника сборной Эфиопии

Полузащитник сборной Эфиопии Иеч Гаточ Паном в качестве свободного агента подписал контракт с ФК «Анжи» сроком на три года.
«22-летний полузащитник с 2013 года выступал за клубы Премьер-лиги Эфиопии. Новичок «Анжи» имеет в активе 29 матчей в составе национальной сборной Эфиопии, в которых забил семь голов.
Мы рады тебя приветствовать в нашей команде, Иеч!» — информирует официальный сайт «Анжи».
Накануне полузащитник Вадим Афонин в качестве свободного агента подписал контракт с «Анжи» по системе «1+1».