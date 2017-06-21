Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сергей Ребров стал главным тренером «Аль-Ахли»

21 июня 2017, среда. 23:14. Футбол

Украинский специалист Сергей Ребров стал новым главным тренером клуба «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба команды.

Ребров, который сменил на посту наставника команды швейцарца Кристиана Гросса, подписал соглашение, которое рассчитано на два года.

Сергей Ребров покинул киевское «Динамо» по окончании минувшего сезона. За три года на посту главного тренера клуба 43-летний специалист по два раза выиграл чемпионат и Кубок Украины. В минувшем сезоне киевское «Динамо» в УПЛ финишировало на втором месте.

С. Ребров: Саудовская Аравия? У меня контракт с киевским «Динамо»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Аль-Ахли Динамо Киев Сергей Ребров
Новости. Футбол
21 июня 2017, среда
23:40 Мексика — Новая Зеландия — 2:1. Видеообзор матча Кубка конфедераций — 2017
23:33 Сборная Германии разгромила Данию на молодёжном Евро-2017
23:30 Хадсон: сегодня я горд, в первом тайме Новая Зеландия переиграла саму Мексику!
23:18 «Зенит» — ЦСКА (София) — 1:2. Видеообзор первого матча питерцев при Манчини
23:14 Сергей Ребров стал главным тренером «Аль-Ахли»
23:11 Берлускони: кто на месте Доннаруммы не сделал бы то же самое?
23:10 Бруну Алвеш: было важно обыграть сборную России и не пропустить
23:04 Мексика – Новая Зеландия: Хавьер Акино получил награду BUD AF Man of the Match
22:58 Мексика победила Новую Зеландию, сборная России опустилась на 3-е место в группе
22:56 Жирков: задача была — накрывать Португалию на их половине, а они легко проходили
22:44 «Анжи» объявил о переходе полузащитника сборной Эфиопии
22:43 Роналду и Пепе сфотографировались с болельщиками после матча Россия — Португалия
22:35 Пардью: надеюсь, я смогу помочь, когда у какого-то клуба АПЛ возникнут проблемы
22:24 Созин: если сборная России играет на третьей скорости, то Португалия — на шестой
22:14 Мостовой: сборная Португалии обыграла Россию с трудом, всё решил Роналду
22:12 Россия — Португалия — 0:1. Видеообзор матча Кубка конфедераций—2017
22:03 Акинфеев: процентов на 80 гол Роналду — моя ошибка
22:01 Нигматуллин: не стал бы убиваться по поводу поражения от сборной Португалии
21:56 Кудряшов: вы сами видели, что один в один с Роналду очень тяжело играть
21:53 Дворкович: от 1-го тайма в исполнении сборной России у меня тяжёлые впечатления
21:47 Манчини: для первого матча в «Зените» всё нормально
21:45 Молло: если я хочу играть, мне нужно быть лучше, потому что это «Зенит»
21:41 Бернарду Силва: россияне тоже создали сборной Португалии много проблем
21:39 Мутко: ребятам после матча с Португалией было не стыдно смотреть на трибуны
21:38 Булыкин: не вспомню ни одного голевого момента у ворот сборной Португалии
21:33 Пепе: сборная России заканчивала матч чуть ли не с четырьмя нападающими
21:28 Глушаков: в том, что Россия проиграла чемпионам Европы, нет ничего страшного
21:25 «Зенит» в первом матче под руководством Манчини проиграл софийскому ЦСКА
21:21 Сантуш: футболисты сборной Португалии готовы играть ради тренера от всей души
21:19 Лебедев: Португалия ничего особенного не показала, счёт должен был быть 1:1
21:14 «Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Георгиевским
21:13 Бышовец: в беседе с Черчесовым я сравнил сборную с птицей, которая учится летать
21:08 Радимов: к сожалению, у португальцев есть Роналду, а у нас такого игрока нет
21:06 Федун: с составом сборной было непонятно. Думаю, Черчесов не совсем угадал
21:05 Защитника сборной Португалии Геррейро увезли в больницу с подозрением на перелом
21:03 Ерохин: не менялись с Португалией футболками — нужно было поблагодарить зрителей
21:01 Карпин: Черчесов сделал неоднозначный выбор в пользу Шишкина
20:59 Червиченко: футболисты сборной России разучились забивать с игры
20:58 Самедов: чем сборная России может быть довольна после поражения Португалии?
20:55 Комбаров: по горячим следам в раздевалке не разбирали ошибки, обсудим их потом
20:52 Гилерме: мне кажется, что ничья с Португалией была бы более справедливым исходом
20:52 Игнатьев: с выходом Ерохина сборная России стала играть более агрессивно
20:51 Шишкин: Россия играла против действующих чемпионов Европы, поэтому было непросто
20:49 Джикия: не сказал бы, что по игре португальцы сильнее сборной России
20:46 Черчесов рассказал, почему Ерохин не играл с португальцами с первых минут
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Игра сборной России против Португалии вас...
Архив →
© championat.com, 2000–2017