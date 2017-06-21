Хадсон: сегодня я горд, в первом тайме Новая Зеландия переиграла саму Мексику!

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон прокомментировал поражение от сборной Мексики (1:2) в матче 2-го тура группы А Кубка конфедераций — 2017.
«Я безумно разочарован! Мои подопечные играли просто блестяще. В первом тайме мы переиграли саму Мексику! Это очень сильная команда, и мы боролись до конца. Я смотрел на ребят после матча и видел только разочарование. А всё потому, что мы реально могли добиться хорошего результата. Не проиграть, а то и выиграть.
Что касается потасовки в конце матча, то я не хочу об этом говорить. Лучше говорить о позитиве. А сегодня я горд: все СМИ до матча говорили, что у нас нет никаких шансов. Вообще никаких — ноль! А теперь вспомните, как играла Новая Зеландия. Прекрасно играла.
Именно так, как сегодня, мы должны были сыграть с Россией. А первый тайм в Санкт-Петербурге был очень плохим», — передаёт слова Хадсона корреспондент «Чемпионата» Антон Матвеев.