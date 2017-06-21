«Тенерифе» выиграл у «Хетафе» в первом матче за место в Примере

«Тенерифе» выиграл у «Хетафе» в первом матче плей-офф испанской Сегунды за право играть в следующем розыгрыше элитного дивизиона чемпионата Испании.
Встреча проходила в Санта-Крус-де-Тенерифе на стадионе «Элиодоро Родригес Лопес» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в середине первого тайма забил защитник «Тенерифе» Хорхе Саэнс.
Ответный матч между «Хетафе» и «Тенерифе» состоится 24 июня. Игра пройдёт в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес».
Турнирная таблица плей-офф Сегунды доступна на «Чемпионате».