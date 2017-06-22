Осорио: слышал оскорбления на испанском от тренера сборной Новой Зеландии

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио после победы над командой Новой Зеландии (2:1) в матче 2-го тура группы А Кубка конфедераций – 2017 извинился за своё поведение, а также сообщил, что слышал оскорбления на испанском языке от помощника главного тренера команды соперника. В первом тайме между специалистами произошла словесная перепалка, а в концовке встречи страсти на поле переросли в потасовку с участием большинства игроков, принимавших участие в матче.
«Прошу у всех прощения, что вышел из себя в первом тайме, потерял контроль над собой. Я не должен был так себя вести. Мы должны уважать друг друга. Да, считаю, что нечестно было бить по воротам после падения Карлоса Сальседо. Я кричал, чтобы игру остановили. Но ничего не произошло…
Впрочем, хочу сказать, что ассистент сборной Новой Зеландии тоже хорош… Я слышал от него оскорбления на испанском. Произнести их сейчас, на пресс-конференции, не имею права. Поверьте, было, мягко говоря, не слишком приятно. Пусть это останется на его совести.
Главное, во втором тайме нам удалось переломить ход встречи. Мы полностью переиграли сборную Новой Зеландии и показали, что Мексика — отличная команда», — передаёт слова Осорио корреспондент «Чемпионата» Антон Матвеев.