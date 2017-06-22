Тренер сборной Мексики: никто даже не думает о ничьей в матче с Россией!

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио дал понять, что его команда будет играть с Россией на победу. Мексиканцам для выхода в плей-офф хватит ничейного результата.
«Матч с Россией будет очень сложным. Тем более вашу команду будут поддерживать болельщики. Но мы всегда играем в атакующий футбол, потому настраиваемся только на победу. Никто даже не думает о ничьей!» — передает слова тренера корреспондент «Чемпионата» Антон Матвеев.
24 июня сборная России в третьем туре группового этапа Кубка конфедераций сыграет с Мексикой, Португалия встретится с Новой Зеландией.
Турнирная таблица группы А после двух туров: 1. Мексика — 4 очка; 2. Португалия — 4; 3. Россия — 3; 4. Новая Зеландия — 0.