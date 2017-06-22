Мустафи: Алексис может заиграть в любой команде, даже в «Баварии»

Защитник сборной Германии и «Арсенала» Шкодран Мустафи выразил надежду, что форвард Алексис Санчес не покинет лондонский клуб этим летом.
«Надеюсь, Алексис останется в „Арсенале“. Он необыкновенный игрок, для меня Санчес — один из лучших футболистов в мире. Я видел за всю карьеру считаное число игроков, которые так же голодны до побед, как он. Если Алексис получает мяч, все понимают: сейчас может произойти что угодно.
Он может заиграть в любой команде, действительно в любой. Даже в „Баварии“, — цитирует Мустафи Bild.
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