Агент Бакки: у «Марселя» серьёзные и амбициозные планы на будущее

Нападающий «Милана» Карлос Бакка может покинуть команду во время летнего трансферного окна. Агент футболиста Серхио Барила подтвердил, что ведет переговоры с «Марселем».
«Лига 1 стала привлекательным чемпионатом, поскольку все больше и больше клубов пытаются конкурировать с „ПСЖ“. Наличие такого великого человека в руководстве, как Андони Субисаррета, доказывает, что у „Марселя“ серьёзные и амбициозные планы на будущее.
До чемпионата мира остался год, и Карлос хочет попасть в состав сборной Колумбии. Это означает, что он должен выбрать клуб, в котором будет много играть", — цитирует агента RMC.
Контракт 30-летнего Карлоса Бакки с «Миланом» действует до июня 2020 года.