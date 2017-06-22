Чили рассмотрит вариант совместной подачи заявки на проведение ЧМ-2026

Президент Федерации футбола Чили Артуро Салах сообщил о намерении подать совместную заявку на проведение чемпионата мира 2026 года.
«Мы рассмотрим возможность совместного проведения чемпионата мира с другими странами. Это могут быть две или три страны. Посмотрим. Период подачи заявок открыт. Изучим варианты сотрудничества по этому направлению с нашими географическими соседями и поймём, сможем ли мы подать заявку», — цитирует Салаха Associated Press.
Ранее стало известно, что США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение ЧМ-2026. На данный момент только один чемпионат мира проводился в нескольких странах: в 2002 году мировое первенство принимали Япония и Южная Корея. ЧМ-2026 станет первым в истории мундиалем, на котором сыграют 48 сборных и будет сыграно 80 матчей.