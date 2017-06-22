«Ювентус» откажется от покупки Дугласа Косты, если приобретёт Данило или Фабиньо

«Ювентус» провел ещё одну встречу с агентом защитника мадридского «Реала» Данило, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Про данным источника, 25-летний бразилец — главный кандидат на замену Дани Алвесу в стане туринцев, а потому его представитель встретился с руководством «старой синьоры», по меньшей мере, в третий раз.
Ещё одним вариантом для туринского клуба остаётся Фабиньо из «Монако». Его преимущество в том, что он может сыграть на нескольких позициях.
Проблема в том, что Данило и Фабиньо не имеют паспортов гражданина страны ЕС. Одно такое место в «Ювентусе» уже занято уругвайцем Родриго Бентанкуром. Если бьянконери заключат контракт с Данило или Фабиньо, это фактически будет означать отказ от приобретения бразильского полузащитника «Баварии» Дугласа Косты.