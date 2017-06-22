Marca: после Кубка конфедераций Роналду сообщит Пересу о желании уйти в «ПСЖ»

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду сделал выбор относительно своего будущего. Португальский бомбардир хочет перейти в «ПСЖ», утверждает Marca.
По данным источника, после Кубка конфедераций 32-летний португалец планирует встретиться с президентом «сливочных» Флорентино Пересом и рассказать ему о предложении от парижского клуба. Отмечается, что Роналду намерен остаться в европейском футболе. Таким образом, предложения китайских клубов Криштиану рассматривать не планирует.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить за Роналду € 100-150 млн. При этом парижане готовы платить Криштиану больше того, что он получает в «Реале».