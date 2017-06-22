Фигу: уход Роналду из «Реала»? Незаменимых игроков нет

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Луиш Фигу прокомментировал последние события, связанные с нападающим команды Криштиану Роналду. В данный момент будущее футболиста сборной Португалии в испанском гранде продолжает оставаться неясным в свете обвинений, выдвинутых против него испанской прокуратурой. В частности, не исключается, что Роналду пополнит ряды «ПСЖ».
«Наверное, есть много факторов для того, чтобы Роналду покинул «Реал». В любом случае это его личное решение. Хотя я с трудом могу представить себе его переход в другой клуб. Я сам придерживаюсь того мнения, что незаменимых игроков нет. Имею в виду не только Роналду и Пепе. Считаю, что клубы не должны быть зависимы от кого бы то ни было. История клуба превыше всего», — приводит слова Фигу AS.