«Барселона» рассматривает Кондогбиа в качестве альтернативы Верратти

Тренерский штаб «Барселоны» проявляет интерес к полузащитнику миланского «Интера» Жоффрею Кондогбиа, сообщает ESPN.
Согласно информации источника, каталонский клуб может попытаться приобрести этого футболиста, если ему не удастся купить полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. Последний продолжает оставаться приоритетной целью для испанского гранда.
Член трансферной комиссии «Барселоны» Ариедо Брайда уже контактировал с представителями нерадзурри на этот счёт.
По итогам последнего сезона Кондогбиа принял участие в 24 матчах чемпионата Италии, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.
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