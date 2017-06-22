Новичок Серии А нацелился на полузащитника «Зенита» Эрнани

Итальянский клуб СПАЛ, вышедший в Серию А по итогам минувшего сезона, интересуется полузащитником «Зенита» Эрнани, сообщается на сайте журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио. По данным источника, СПАЛ хочет арендовать 23-летнего бразильского хавбека.
Отмечается, что спортивный директор итальянского клуба Давиде Ваньяти уже общался с агентом Эрнани.
Ранее появилась информация, что «Зенит» проявляет интерес к защитнику СПАЛа Франческо Викари.
В минувшем сезоне Эрнани провёл за «Зенит» 8 матчей в РФПЛ, однако результативными действиями не отметился.