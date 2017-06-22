Гётце приступил к беговым упражнениям

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце приступил к работе по индивидуальной программе, сообщает интернет-издание Sport1.
В данный момент футболист сборной Германии находится в США, где приступил к беговым упражнениям.
«Мы очень рады, что терапия, назначенная Марио, оказалась настолько эффективной. Мы счастливы, что скоро вновь увидим его на поле», — сказал в связи с этим спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.
В конце февраля врачи выявили у Гётце проблемы с обменом веществ, и он выбыл из строя, так и не сыграв после этого в минувшем сезоне. В последние годы футболист сборной Германии нередко подвергался критике за свою игру со стороны специалистов и СМИ.