«Арсенал» отклонил предложение «Барселоны» по Бельерину

Руководство лондонского «Арсенала» отклонило предложение «Барселоны» относительно приобретения защитника Эктора Бельерина, сообщает The Independent.
Согласно информации источника, испанский гранд тем не менее сдаваться не собирается. Новый главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде очень хотел бы видеть в рядах своей команды Бельерина, и спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес собирается и дальше работать в этом направлении. В «Барселоне» надеялись на то, что желание самого футболиста перейти в стан каталонцев сыграет решающую роль, однако этого пока не произошло.
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