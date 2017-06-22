Эль-Хаддади откажется от выступления за сборную Испании в пользу Марокко

Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади откажется от выступления за сборную Испании ради Марокко. Об этом сообщает Onda Cero.
21-летний форвард в 2014 году дебютировал за национальную сборную Испании, но с тех пор в составе главной команды страны на поле не выходил. Мунир Эль-Хаддади чаще играл за юношескую и молодёжную сборные.
В мае футболист, чьи родители являются выходцами из североафриканской страны, подписал документ о смене гражданства на марокканское. Теперь дело за ФИФА и федерацией футбола Испании, которые должны одобрить решение игрока.
Источник отмечает, что ранее испанцы препятствовали Бояну Кркичу и Борхе Валеро. Боян хотел выступать за Сербию, а Борха — за Италию.