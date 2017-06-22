«Реал Сосьедад» согласовал с «МЮ» трансфер Янузая за € 11 млн

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Аднан Янузай продолжит карьеру в Испании. France Football сообщает, что «Реал Сосьедад» согласовал трансфер игрока с манкунианцами.
Баскский клуб заплатит за переход Аднана Янузая € 11 млн. Также в контракт будет включён пункт, позволяющий «Манчестер Юнайтед» в течение трёх лет выкупить полузащитника обратно. Теперь «Реалу Сосьедад» осталось договориться с футболистом о деталях контракта.
Аднан Янузай является воспитанником «МЮ». В 2015 году хавбек был отдан в аренду дортмундской «Боруссии», а с августа 2016 года Янузай играл в «Сандерленде».