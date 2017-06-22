Дмитриев: игроки из Серии А вряд ли верят, что «Зенит» выиграет Лигу чемпионов

Бывший футболист «Зенита» Сергей Дмитриев высказал предположение, почему петербургская команда не спешит подписывать контракты с футболистами, играющими в Серии А, несмотря на информацию СМИ о возможных трансферах.
«Просто ребята, играющие в Серии А, прекрасно понимают: чемпионат России — не то место, где они могут удовлетворить свои амбиции. Хотят что-то выиграть в серьёзном чемпионате, в еврокубках, а уж потом снимать дивиденды со своих успехов. Благо сейчас в Китае это можно сделать легко. Те, кто хочет чего-то добиться в футболе, всё-таки на первое место ставят спортивные цели, а уж на второе — деньги. Как тот же Франческо Тотти, завершивший свою блистательную карьеру. Он много раз мог уехать, но предпочёл сохранять верность «Роме». Обратите внимание, что в «Зенит» сватают, как вы выразились, футболистов достаточно молодых и достаточно амбициозных. Неудивительно, что свой выбор они делают в пользу Серии А.
Сергей Фурсенко говорил, что целью «Зенита» является победа в Лиге чемпионов? Я тоже патриот «Зенита» и готов подписаться под этими словами. Вот только играющие в итальянских клубах ребята вряд ли в это поверят. К тому же далеко не все готовы сменить привычные достаточно комфортные условия жизни в тёплых южных городах на российские реалии", — цитирует Дмитриева «Спорт уик-энд».