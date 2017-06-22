Ибрагимович: переезд в США? Я отправляюсь в Норвегию

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, чей контракт с манкунианцами истекает 30 июня, пошутил, что отправится в Норвегию. Таким был ответ игрока на вопрос одного из норвежских журналистов.
«Переезжаю ли я в США? Я переезжаю в Норвегию. Колено? Очень хорошо», — сказал Ибрагимович.
Шведский нападающий, который продолжает восстанавливаться после травмы колена, посетил Норвегию в целях продвижения своей линии одежды. Футболист побывал в Осло, посетив одну из ведущих текстильных компаний.
Ранее сообщалось об интересе к Ибрагимовичу со стороны «Лос-Анджелес Гэлакси».
Райола: Ибрагимович получил много предложений из США и других мест