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Диего Коста сообщил «Атлетико», что хочет вернуться в мадридский клуб

22 июня 2017, четверг. 09:54. Футбол

Нападающий «Челси» Диего Коста сообщил представителям «Атлетико», что хотел бы вернуться в стан мадридского клуба, утверждает Sky Sports.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Атлетико» уже провёл переговоры с «Челси» относительно приобретения нападающего. Английский клуб не прочь выставить футболиста сборной Испании на трансфер, однако требует за него не менее € 55 млн.

Кроме того, главный тренер английской команды Антонио Конте настаивает на том, что Коста больше не будет играть под его руководством.

Контракт 28-летнего футболиста с «Челси» действует до лета 2019 года. «Атлетико» давно вынашивает идею вернуть в свои ряды игрока, который защищал цвета испанского клуба с 2010 по 2014 год.

«Челси» требует у «Атлетико» за Диего Косту не менее € 55 млн
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Атлетико Мадрид Челси Диего Коста Трансферы
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