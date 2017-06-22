«Лестер» предложит £ 25 млн за форварда «Манчестер Сити» Ихеаначо

Нападающий «Манчестер Сити» Келечи Промис Ихеаначо может продолжить карьеру в «Лестер Сити». Как сообщает The Telegraph, «лисы» собираются предложить за форварда «горожан» £ 25 млн (около € 28,5 млн).
Отмечается, что «Манчестер Сити» готов рассмотреть различные варианты по Ихеаначо, так как он не входит в планы главного тренера Хосепа Гвардиолы. Ранее в СМИ была информация об интересе к 20-летнему игроку со стороны «Хоффенхайма», «Эвертона», «Кристал Пэлас» и «Вест Хэма».
В прошлом сезоне Ихеаначо принял участие в 20 матчах (пять — в стартовом составе) чемпионата Англии и записал на свой счёт четыре гола и три результативные передачи.