Мончи 22 июня в Санкт-Петербурге проведёт с «Зенитом» переговоры по Маноласу

22 июня спортивный директор «Ромы» Мончи прибудет в Санкт-Петербург, чтобы с представителями «Зенита» провести переговоры по трансферу защитника римского клуба Костаса Маноласа, сообщает Il Tempo.
Отмечается, что футболисту уже был предложен личный контракт с заработной платой € 5 млн в год. Ранее также отмечалось, что за переход греческого футболиста «Зенит» предложил € 30 млн.
Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что 26-летний защитник дал согласие на переход в клуб из Санкт-Петербурга.
Трансфер Маноласа из «Ромы» в «Зенит» может быть совершён 22 июня