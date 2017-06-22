Бадштубер: естественно, не исключаю выступления за сборную Германии

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Хольгер Бадштубер, не имеющий в данный момент команды, вновь отметил, что хотел бы продолжить карьеру за рубежом. Одновременно футболист не исключает, что надеется получить приглашение из сборной Германии.
«Мне очень хочется смотреть вперёд и начать новый этап в своей карьере. Уверен, что впереди меня ждёт нечто очень положительное. Я бы с удовольствием продолжал совершенствовать свою игру в какой-нибудь другой стране. Я могу ещё несколько лет играть на самом высоком уровне. Мне всё ещё 28 лет, и я, естественно, не исключаю выступления за сборную Германии», — приводит слова Бадштубера интернет-издание Sport1.