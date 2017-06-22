Сборная Германии возложит цветы к Вечному огню в казанском парке Победы

22 июня футболисты сборной Германии возложат цветы к Вечному огню в казанском парке Победы. В траурной церемонии также примет участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, сообщает «Бизнес online».
22 июня в России ежегодно проходит День памяти и скорби по жертвам Великой Отечественной войны: в этот день в 1941 году германские, румынские и финские войска вторглись на территорию СССР.
Сегодня в 21:00 мск начнётся второй матч группового этапа Кубка конфедераций, в котором сборная Германии сыграет с командой с Чили.
Сборные Германии и Чили рассудит Фагани, Камерун и Австралию — Мажич