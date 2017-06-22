«Енисей» объявил о переходе экс-защитника «Урала» Новикова

Защитник Александр Новиков, права на которого до недавнего времени принадлежали «Уралу», продолжит карьеру в ФНЛ. 32-летний футболист подписал контракт с «Енисеем». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Договор с защитником рассчитан на два года. Финансовые детали не разглашаются.
Новиков — воспитанник омского футбола. На профессиональном уровне выступал за «Иртыш», красноярский «Металлург» и «Урал». С екатеринбургской командой вышел в Премьер-Лигу, а также завоевал серебряные медали Кубка России — 2016/2017.
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