Защитник Аравин вернулся в «Сибирь», подписав двухлетний контракт

30-летний защитник Алексей Аравин подписал двухлетний контракт с «Сибирью». Об этом сообщил официальный сайт новосибирского клуба. В 2007-2010 годах Аравин уже выступал в составе «Сибири», он провёл 85 матчей, забив один гол.
После ухода из «Сибири» Алексей выступал в Премьер-Лиге за нижегородскую «Волгу», «Спартак-Нальчик» и «Томь», дважды подряд за предыдущие два сезона выходил в РФПЛ в составе «Анжи» и «Тосно».
В прошлом сезоне Аравин в составе «Тосно» провёл в Футбольной национальной лиге восемь встреч.
«Сибирь» продлила контракт с главным тренером