Касильяса разыграли с иранским «аналогом Месси»

Бывшего голкипера мадридского «Реала» Икера Касильяса, защищающего ныне цвета «Порту», разыграли во время его интервью. Вратарю задали вопрос о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси. Страж ворот «Порту» стал говорить об игроке сборной Аргентины и вдруг почувствовал, что сзади кто-то тронул его за плечо. Обернувшись, он с удивлением увидел перед собой Месси. Улыбаясь, Касильяс сказал: «Привет, Лео, как дела?» Тот, кто тронул его за плечо, до этого спросил на испанском, как дела у Касильяса. Однако вратарь понял, что этот человек не умеет говорить по-испански, а значит это был розыгрыш.
Это был иранский «аналог Месси» 25-летний Реза Парастеш.