Шалимов — об игре с «Черноморцем»: хорошая тренировка получилась

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от игры своих подопечных в товарищеском матче с «Черноморцем». «Быки» одержали победу со счётом 5:1.
«На мой взгляд, хорошая тренировка получилась. Было видно, что ноги у игроков тяжёлые, но было также видно, что ребята старались. Был брак в простых ситуациях, но это понятно. Главное, чтобы было хорошее движение, многое из того, что мы нарабатывали, получилось. Могли и больше голов забить, позитивно оцениваю этот матч», — сказал Шалимов в интервью клубному телевидению.
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