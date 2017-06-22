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Шалимов — об игре с «Черноморцем»: хорошая тренировка получилась

22 июня 2017, четверг. 11:49. Футбол

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от игры своих подопечных в товарищеском матче с «Черноморцем». «Быки» одержали победу со счётом 5:1.

«На мой взгляд, хорошая тренировка получилась. Было видно, что ноги у игроков тяжёлые, но было также видно, что ребята старались. Был брак в простых ситуациях, но это понятно. Главное, чтобы было хорошее движение, многое из того, что мы нарабатывали, получилось. Могли и больше голов забить, позитивно оцениваю этот матч», — сказал Шалимов в интервью клубному телевидению.

«Краснодар» разгромил новороссийский «Черноморец» в товарищеском матче
Источник: Официальный сайт ФК "Краснодар" Сообщить об ошибке
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ФК Краснодар Черноморец Нв Игорь Шалимов
Новости. Футбол
22 июня 2017, четверг
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