В дортмундской «Боруссии» готовы выслушать предложения по Обамейянгу

Руководство дортмундской «Боруссии» выслушает предложения по нападающему Пьеру-Эмерику Обамейянгу. Об этом рассказал исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.
«Мы готовы выслушать предложения по Обамейянгу, если его оценят по достоинству», — цитирует Ватцке Goal.
В услугах 28-летнего габонца заинтересованы «Реал», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити». Контракт Пьера-Эмерика Обамейянга действует до лета 2020 года. Крайний срок, когда дортмундцы могут позволить футболисту уйти, — 26 июля.
«Боруссия» Д позволит Обамейянгу покинуть клуб не позднее 26 июля