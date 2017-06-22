Гершкович: сборная России проиграла Португалии из-за недостатка класса и опыта

Президент Ассоциации футбольных тренеров России Михаил Гершкович поделился своими впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций Россия – Португалия (0:1).
«Претензий по самоотдаче к нашим ребятам нет. В первом тайме очень бросался в глаза наш недостаток класса, а во второй половине встречи мы даже владели преимуществом. Посмотрите на португальцев: когда мы начали их дожимать, они сбили игру паузами. То Пепе спровоцировал и полежал, то Силва. Посмотрите на суммарную командную скорость португальцев и наших. У сборной России – много молодых ребят, а мы всё равно значительно медленнее. Сборная России проиграла Португалии из-за недостатка класса и опыта.
Что касается игры Александра Головина, то он очень талантливый мальчик. Вчера один из немногих, кто пытался обострять и играть на скорости. Но я думаю, у него большое будущее, задатки очень хорошие. Он не боится встречаться с мячом и брать на себя инициативу.
С Мексикой будет очень непросто. Мексиканцы — техничные ребята и не боятся идти в обводку. Класс мексиканцев выше нашего. Конечно, есть надежда на победу за счёт самоотдачи и дисциплины. Если мы выйдем в 1/2, то сможем сыграть ещё два официальных матча, а они нужны нам как воздух. Я бы посоветовал нашим больше рисковать», — передаёт слова Гершковича корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.