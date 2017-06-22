Мэр Казани: Роналду сказал, что мечтает попасть на ЧМ-2018 и вернуться в Казань

Бывший президент «Рубина», мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о разговоре с президентом ФИФА Джанни Инфантино во время матча Кубка конфедераций Португалия – Мексика, который проходил в Казани, а также о беседе с президентом португальской федерации футбола и нападающим Криштиану Роналду.
«Во время матча Португалия – Мексика я общался с Джанни Инфантино, который дал высокую оценку всем работам, проведённым совместно с оргкомитетом. Он искренне поблагодарил за то, что мы выполняем всё, как город-организатор. Работаем в штатном напряжённом режиме. Наши отзывы лестные, всем довольны.
Также у меня была встреча с президентом португальской федерации футбола, с Криштиану Роналду, поблагодарили за условия, за поле на базе, которое сделано, как на «Казань-Арене». Они сказали мне, что мечтают попасть на ЧМ-2018 и вернуться в Казань. Каков в общении Криштиану? Чем сильнее звезда, тем проще в общении. Он очень земной – общительный, дружелюбный, открытый, хотя с экрана кажется недосягаемым», — передаёт слова Метшина корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.