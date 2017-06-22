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Метшин: если в Казани через год будет играть Аргентина, сделаем граффити с Месси

22 июня 2017, четверг. 12:51. Футбол

Бывший президент «Рубина», мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что если через год в Казани будет играть сборная Аргентины, то на одном из зданий может появиться граффити с Лионелем Месси, как это было с Криштиану Роналду, чьё изображение появилось на доме во внутреннем дворе отеля, в котором перед стартом Кубка конфередаций поселились португальцы.

«Какие уроки были извлечены при подготовке Кубка конфедераций? Это и так завершающий тест-драйв. Увеличится количество гостей, туристов. Есть вещи, шероховатости, над которыми мы работаем, но по большому счёту Казань провела большую работу. После турнира будем заниматься дорогами, электросетями – вещами, незаметными невооружённому глазу. На 95% Казань готова.

Как мэр, я обходил все гостиницы, спросил, где будет жить Криштиану Роналду, зашёл в комнату, куда выходят его окна. На гараж… Роналду уже уехал, а город останется лучше. Граффити? Я увидел трёхэтажный памятник соцреализму, согласовал с ребятами-граффитистами. Была идея, чтобы знаменитая подмигивающая фотография Роналду смотрела из его номера на него. Думаю, люди на десятилетия вперёд будут знать, что в отеле когда-то жил Криштиану. Если в Казани через год будет играть Аргентина, сделаем граффити с Месси. У нас свыше 10 тысяч больших зданий, так что места хватит. Для нас это мечта, огромный праздник.

Что насчёт Олимпиады в Казани? Мы мечтаем об этом. Каждое такое спортивное соревнование, как Кубок конфедераций, приближает Казань и готовит к проведению событий любого масштаба – например, в 2019-м Казань примет фестиваль World Skills. Такие события двигают инфраструктуру, технологии, транспорт, логистику на новый уровень», — передаёт слова Метшина корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.

Мэр Казани: Роналду сказал, что мечтает попасть на ЧМ-2018 и вернуться в Казань
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Рубин Ильсур Метшин Кубок конфедераций ЧМ-2018
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22 июня 2017, четверг
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