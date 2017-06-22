Источник: Усман Дембеле перейдёт в «Барселону» за € 50 млн

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле в следующем сезоне будет играть за «Барселону», сообщает Bild.
Согласно информации источника, каталонский клуб провёл переговоры с агентом Дембеле, и стороны пришли к общему знаменателю: французский футболист перейдёт в стан сине-гранатовых за € 50 млн и подпишет с испанским грандом пятилетний контракт.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» требует за своего футболиста не менее € 90 млн, однако «Барселона» не намерена платить такие деньги.
Действующий контракт Дембеле с «Боруссией» в силе до лета 2021 года.
«Боруссия» Д продаст У. Дембеле «Барселоне» не менее чем за € 90 млн