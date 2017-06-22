«Палермо» объявил о назначении нового главного тренера и спортивного директора

В «Палермо» сменился главный тренер и спортивный директор. Об этом сообщает пресс-служба клуба. У руля команды встал Бруно Тедино, а должность спортивного директора занял Фабио Лупо. Тедино сменил на тренерском мостике Диего Бортолуцци. Контракт с новым наставником рассчитан до 2019 года.
Последним местом работы Тедино был клуб «Порденоне». Ранее 52-летний специалист также работал со сборными Италии U16 и U17.
В минувшем сезоне «Палермо» в итальянской Серии А занял 19-е место и вылетел во второй дивизион.
По кличке Гиена. Кто он – новый президент «Палермо»?
7 фактов о Поле Баккальини – любителе тату, экс-телеведущем и защитнике лимонов, который теперь будет рулить «Палермо».