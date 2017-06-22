Ди Мария: Кавани — один из лучших нападающих на планете

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария лестно отозвался о партнёре по команде Эдинсоне Кавани, назвав его одним из лучших нападающих на планете.
«Эди – впечатляющий игрок. Он всегда появляется в нужном месте в нужное время, знает, как уйти от опекуна. Он всегда пытается предвидеть, что сделает соперник.
У него был невероятный сезон. Кавани оправдал ожидания и показал, что он один из лучших нападающих на планете», — цитирует Ди Марию пресс-служба «ПСЖ».
В минувшем сезоне чемпионата Франции Эдинсон Кавани в 36 матчах забил 35 голов и отдал 4 результативные передачи.
Маркиньос: как бомбардир Кавани настоящий гений