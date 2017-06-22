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Бышовец: Камерун произвёл хорошее впечатление, игра с Австралией сплотит игроков

22 июня 2017, четверг. 15:38. Футбол

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка конфедераций между сборными Австралии и Камеруна, который состоится 22 июня.

«На своем опыте знаю, что у африканских коллективов имеются очень серьёзные проблемы с психологией. После хорошего по содержанию, но плохого по результату матча они могут рассыпаться. Нынешняя команда Камеруна несколько отличается от типичных сборных из Африки.

В целом камерунцы произвели хорошее впечатление. Сегодня будет очень принципиальная игра. Турнирная ситуация должна сплотить игроков. Жду, что команда сможет продемонстрировать огромное желание, которое поможет раскрыть её возможности.

Что касается австралийцев, то это, наоборот, команда, которая отличается психологической устойчивостью. Например, Новая Зеландия вчера продемонстрировала желание и неуступчивость. Думаю, что градус этого матча будет достаточно высок. Австралийцы уступают в индивидуальном мастерстве, но в плане организации игры и самоотдачи они играют всегда на пределе», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Камерун – Австралия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Австралии - Футбол Сборная Камеруна - Футбол Анатолий Бышовец
Новости. Футбол
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