«Ливерпуль» отказался продавать А. Морено в «Наполи» за £ 11 млн

«Ливерпуль» отклонил предложение «Наполи» о покупке защитника Альберто Морено. The Telegraph сообщает, что неаполитанцы были готовы заплатить £ 11 млн (около € 12,4 млн).
«Ливерпуль» не против продать 24-летнего футболиста, но просит не менее £ 15 млн (около € 17 млн) и ждёт больше предложений. Конкуренцию «Наполи» могут составить «Милан» и «Севилья». В последнем клубе Морено играл с 2011 по 2014 год. В январе мадридский «Атлетико» хотел арендовать футболиста, но «Ливерпуль» отклонил запрос «матрасников».
Контракт Альберто Морено с мерсисайдцами действует до лета 2019 года.
Клопп: Морено был одним из лучших на тренировках «Ливерпуля» в последнее время