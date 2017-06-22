В «Ницце» сообщили, что Балотелли согласился продлить контракт на два года

Нападающий Марио Балотелли продолжит выступать за «Ниццу». Контракт 26-летнего футболиста истекает 30 июня, а новый пока не подписан. Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер сообщил, что договорённость о продлении соглашения достигнута.
Марио Балотелли подпишет с бронзовыми призёрами чемпионата Франции двухлетний контракт. Оклад футболиста составит € 450 тыс в месяц.
Марио Балотелли решил остаться в «Ницце», чтобы иметь стабильную игровую практику, в надежде вернуться в сборную Италии и сыграть на чемпионате мира в России.
В минувшем сезоне Марио Балотелли в 23 матчах чемпионата Франции забил 15 голов.
Балотелли готов остаться в «Ницце»