Более 3 тыс. человек воспользовались бесплатным проездом между городами КК-2017

Сервисом по оформлению билетов на дополнительные бесплатные поезда воспользовались 3017 иностранных болельщиков Кубка конфедераций—2017.
«Бесплатные поезда стали действительно интернациональным способом передвижения — всего в них можно встретить болельщиков из 81 страны», — цитирует пресс-служба организации генерального директора АНО «Транспортная дирекция—2018» Терентия Мещерякова.
Наиболее популярны бесплатные поезда у болельщиков из Чили, Мексики, Украины, Беларуси и Германии. На их долю приходится более 60% всех поездок. Всего во время проведения матчей Кубка конфедераций—2017 назначено 262 бесплатных дополнительных железнодорожных состава, которые курсируют между всеми четырьмя городами-организаторами с 15 июня по 4 июля 2017 года.