Цорк: Дембеле будет играть в «Боруссии» в следующем сезоне

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк сообщил, что нападающий Усман Дембеле, в услугах которого заинтересована «Барселона», будет и дальше играть за немецкий клуб.
«У Усмана Дембеле долгосрочный контракт – мы рассчитываем на него. Никаких переговоров с другими клубами нет. Он будет играть за «Боруссию» в следующем сезоне», — цитирует Цорка WAZ.
Контракт 20-летнего нападающего с «Боруссией» действует до 2021 года. Напомним, что Дембеле был признан лучшим молодым новичком Бундеслиги сезона-2016/17.
Источник: Усман Дембеле перейдёт в «Барселону» за € 50 млн