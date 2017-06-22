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Стали известны стартовые составы сборных Камеруна и Австралии на матч КК-2017

22 июня 2017, четверг. 16:47. Футбол

Стали известны стартовые составы сборных Камеруна и Австралии на матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Встреча состоится сегодня, 22 июня, в Санкт-Петербурге, начало игры — в 18:00 по московскому времени.

Сборная Камеруна: Ондоа, Мабука, Ангисса, Тейку, Нгаду-Нгаджуй, Муканджо, Абубакар, Бассогог, Сиани, Джум, Фай.

Сборная Австралии: Райан, Дегенек, Герсбах, Миллигэн, Леки, Райт, Юрич, Круз, Муй, Сэйнсбари, Рогич.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Камерун — Австралия.

Камерун — Австралия: букмекеры назвали фаворита матча Кубка конфедераций — 2017
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
22 июня 2017, четверг
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