Стали известны стартовые составы сборных Камеруна и Австралии на матч КК-2017

Стали известны стартовые составы сборных Камеруна и Австралии на матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Встреча состоится сегодня, 22 июня, в Санкт-Петербурге, начало игры — в 18:00 по московскому времени.
Сборная Камеруна: Ондоа, Мабука, Ангисса, Тейку, Нгаду-Нгаджуй, Муканджо, Абубакар, Бассогог, Сиани, Джум, Фай.
Сборная Австралии: Райан, Дегенек, Герсбах, Миллигэн, Леки, Райт, Юрич, Круз, Муй, Сэйнсбари, Рогич.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Камерун — Австралия.
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