Семшов и Чанов останутся в тренерском штабе тульского «Арсенала»

Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что Игорь Семшов и Вячеслав Чанов продолжат работу в тренерском штабе «канониров» под руководством Миодрага Божовича. Божович начнёт работу с «Арсеналом» на австрийском сборе, который стартует 24 июня.
«Я понимаю болельщиков: как кому-то кажется, мы немного затянули с объявлением нового главного тренера. Но, поверьте, это непростая работа. Большую работу мы провели для того, чтобы подписать этот тренерский штаб.
В команде останутся Семшов и Чанов, полностью сохраняются административный и медицинский штабы, и ещё с Божовичем будут работать два помощника», — сказал он в интервью клубному телевидению.