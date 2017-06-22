Л. Адриано и Мельгарехо – в атаке «Спартака» на товарищеский матч с «Чертаново»

Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на товарищеский матч с командой «Чертаново», который состоится сегодня, 22 июня.
С первых минут в нападении у красно-белых сыграют Лоренсо Мельгарехо и Луис Адриано.
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Щербаков, Боккетти, Мамин, Фернандо, Тимофеев, Бакаев, Самбу, Мельгарехо, Луис Адриано.
Запасные: Селихов, Сокол, Кутин, Шанбиев, Леонтьев, Самсонов, Нимели, Давыдов.
Встреча состоится на базе «Спартака» в Тарасовке, начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени. Для красно-белых этот товарищеский матч станет первым в летнее межсезонье в преддверии старта нового сезона РФПЛ.